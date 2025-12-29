Konami планирует выпускать по одной игре серии Silent Hill ежегодно

Мотои Окамото, продюсер Silent Hill, сообщил в интервью издания Famitsu, что Konami, учитывая теплый прием новых частей Silent Hill, планирует выпускать по одной игре серии ежегодно.

«Наша цель — выпускать примерно одну игру в год, включая как ранее анонсированные, так и пока неизвестные проекты. Я не знаю, справимся ли мы с этой задачей, но как продюсер серии я хотел бы сделать все, что в моих силах. Мы постараемся делиться с вами новой информацией, поэтому, пожалуйста, подождите немного», — заявил Окамото.

Команда хочет сохранить качество проектов на высоком уровне, несмотря на быстрый выпуск новых игр. На данное время известно о двух играх франшизы, которые находятся в производстве — Silent Hill: Townfall и ремейк первой части. Не исключено, что эти два хоррора выпустят в 2026 и 2027 годах.

Ранее Окамото рассказал, что географию Silent Hill хотят расширять: для сеттинга будущих игр серии рассматривают Россию, Италию, Южную Америку и Южную Корею.