Azercell удостоен награды в номинации «Лучший спортивный партнер»

В рамках официального мероприятия, посвященного подведению итогов 2025 года, организованного Министерством молодежи и спорта, «Azercell Telecom» был отмечен за поддержку развития спорта в стране. Компания была признана одной из организаций, внесших наибольший вклад в развитие индустрии спорта в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие руководители спортивных федераций и профильных организаций, представители средств массовой информации, известные спортсмены, тренеры, а также члены спортивного сообщества.

На протяжении многих лет Azercell реализует инициативы, направленные на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в Азербайджане. Компания сотрудничает с национальными спортивными федерациями и активно участвует в социальных проектах.

В партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана (ФДА) Azercell запустил социальный проект «Девушкам белое к лицу», нацеленный на привлечение внимания к проблеме ранних браков, повышение интереса к спорту среди юных девушек и продвижение принципов здорового образа жизни. В рамках инициативы к занятиям дзюдо были привлечены 1 000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет.

Еще одной совместной инициативой Azercell и ФДА стал социальный проект «Выбери правильный путь», призывающий молодежь отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.

Кроме того, с 2017 года Azercell является партнером Национального паралимпийского комитета Азербайджана, оказывая поддержку развитию инклюзивного спорта в стране.

Реализуемые инициативы отражают стратегический подход «Azercell Telecom», рассматривающего спорт как эффективный инструмент продвижения социальных изменений и формирования долгосрочного устойчивого социального воздействия.