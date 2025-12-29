В Министерстве здравоохранения Азербайджана начал работу Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC)

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики объявляет о начале деятельности Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (Security Operations Center, SOC). Создание центра является стратегическим шагом в рамках реализации государственной политики по цифровизации здравоохранения и защите важной информационной инфраструктуры отрасли, отмечено на сайте министерства.

Новый SOC, функционирующий в режиме круглосуточного дежурства (24/7), станет центральным звеном в обеспечении кибербезопасности данных пациентов, медицинских информационных систем и цифровых сервисов. Его задача — проактивный мониторинг, раннее обнаружение и оперативное устранение компьютерных атак и инцидентов информационной безопасности.

Защита медицинских данных, обеспечение конфиденциальности и целостности информации, централизованный круглосуточный мониторинг событий безопасности, а также оперативное реагирование на киберинциденты являются ключевыми функциями нового Центра.

Защита информации в сфере здравоохранения является вопросом национальной безопасности и доверия граждан. Создание современного SOC подтверждает приверженность формированию цифровой экосистемы здравоохранения, которая не только обеспечивает удобство сервисов, но и гарантирует высокий уровень защиты данных миллионов пациентов.

Цифровая трансформация требует внедрения адекватных и опережающих мер кибербезопасности. Новый Центр укомплектован квалифицированными специалистами и оснащён передовыми технологическими решениями для прогнозирования, выявления и нейтрализации современных киберугроз, что вносит существенный вклад в повышение устойчивости системы здравоохранения страны.

Министерство является центральным органом исполнительной власти, определяющим государственную политику и осуществляющим регулирование в сфере здравоохранения, включая цифровизацию отрасли и защиту связанных с ней информационных ресурсов.