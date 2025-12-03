Камера Sony A7 V получила частично-стековый сенсор и абсолютно бесшумную съемку

Компания Sony представила свою первую полнокадровую беззеркальную камеру A7 V с функциями более дорогих моделей Alpha. Также поддерживаются ИИ-функции для улучшения качества съемки.

Sony A7 V оснащена 33 Мп частично-стековым датчиком изображения Exmor RS, благодаря чему электронный затвор камеры обеспечивает абсолютно бесшумную съемку со скоростью 30 fps. Для обработки изображений используется новый процессор Bionz XR2 с выделенным ИИ-чипом, который обеспечивает быструю и точную автофокусировку с функцией определения объекта (как в A7R V). Камера поддерживает функцию съемки 14-битных фото со скоростью до 30 fps при динамическом диапазоне в 16 ступеней. Также доступна запись 10-битного 4K-видео (120 fps в формате APS-C или 60 fps в режиме S-Log3).

Sony A7 V поддерживает форматы XAVC (H.265 и H.264) и Compressed RAW HQ (функция записи RAW без полного сжатия отсутствует). В числе других особенностей модели производитель выделяет улучшенную пятиосевую систему стабилизации изображения (до 7,5 ступеней), новый наклонный экран (впервые представленный в A7R V), предварительную съемку до одной секунды при серийной съемке и кнопку ускорения, которая позволяет снимать быстрее «на лету» (заимствованную у A9 III). Электронный OLED-видоискатель с разрешением 3,68 млн. точек и скоростью 120 fps поддерживает переключение между режимами Live View и ЖК-дисплеем при помощи взгляда.

Камера оборудована гибридным слотом для карт памяти (CFexpress, SD UHS II, SD UHS II), двумя портами USB Type-C Gen 3.2, полноразмерным разъемом HDMI, 3,5-мм разъемом для микрофона/наушников и модулем Wi-Fi 6. Аккумулятор NP-FZ100 позволяет сделать 630 снимков с электронным видоискателем на одном заряде или 750 снимков с ЖК-дисплеем, что на 110 и 170 кадров больше, чем у предыдущего поколения. Вес камеры с аккумулятором и картой памяти составляет 658 гр.

Sony A7 V поступит в продажу 18 декабря по цене $2899. В комплектации с объективом 28–70 мм f/3.5–5.6 OSS II камера будет стоить $3099.