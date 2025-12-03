spot_img
Mortal Kombat 1, Routine и другие игры добавят в Xbox Game Pass в первой половине декабря

Xbox Game Pass

Компания Microsoft объявила список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в первой половине декабря. Некоторые игры появятся в каталоге со дня релиза. Также были названы проекты, покидающие библиотеку сервиса в середине и конце этого месяца.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass:

  • Lost Records: Bloom & Rage (ПК, Xbox Series, «облако») – уже доступна;
  • A Game About Digging A Hole (ПК, Xbox Series, «облако») — с 9 декабря;
  • Dome Keeper (ПК, консоли, «облако») — с 9 декабря;
  • Mortal Kombat 1 (ПК, Xbox Series, «облако») — с 10 декабря;
  • Bratz Rhythm & Style (ПК, консоли, «облако») — с 11 декабря.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Routine (ПК, консоли, «облако») — с 4 декабря, в день релиза;
  • Death Howl (ПК, «облако») — с 9 декабря, в день релиза.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • Monster Train 2 (ПК, Xbox Series, «облако») — уже доступна;
  • Spray Paint Simulator (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • 33 Immortals (ПК, консоли, «облако») — с 4 декабря;
  • Indiana Jones and the Great Circle (ПК, Xbox Series, «облако») — с 4 декабря.

Также в библиотеке Game Pass Essential уже доступны Stellaris, World War Z (2019) Aftermath и Medievil Dynasty, которые ранее были на более высоких уровнях подписки. Игры, которые покинут подписку Game Pass: с 15 декабря — Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep, Wildfrost. С 31 декабря – Carrion, Hell Let Loose.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

