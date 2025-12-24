iIT Distribution объявляет об открытии локального офиса в Азербайджане

iIT Distribution (iITD), региональный VAD-дистрибьютор в области кибербезопасности и ИТ-инфраструктуры, объявил об открытии локального офиса в Азербайджане. Компания расширяет своё присутствие в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, формируя локальные команды и усиливая поддержку партнёров.

Выход на рынок Азербайджана является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на развитие региональной экосистемы кибербезопасности, укрепление сотрудничества с системными интеграторами и адаптацию глобальных технологий к требованиям государственного и корпоративного секторов страны. На фоне растущего спроса на современные решения в области информационной безопасности наличие локального офиса позволит компании более оперативно реагировать на запросы, предоставлять технические консультации и развивать партнёрские программы.

Портфель и направления деятельности в Азербайджане

iIT Distribution представляет в Азербайджане решения ведущих международных производителей, включая CrowdStrike, Vectra AI, Cribl, Censys, Black Duck, GTB Technologies, Ping Identity и Labyrinth. Компания сосредоточится на развитии партнёрской сети, организации обучающих программ, демонстрации технологий и поддержке локальных проектов в сфере кибербезопасности.

Назначение Генерального директора

Руководителем офиса iIT Distribution в Азербайджане назначен Эльнур Халилзаде, обладающий более чем 10-летним совокупным опытом работы в сфере ИТ. Его экспертиза в области внедрения технологических решений, управления ИТ-системами, кибербезопасности и дистрибуции с подходом channel—first позволяет компании усиливать поддержку партнёров и развивать локальный канал продаж. Эльнур Халилзаде обладает значительным опытом стратегического управления, сотрудничества с глобальными вендорами и реализации комплексных проектов.

Подробнее о профессиональном опыте — в профиле LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elnurkhalil/

«Открытие офиса iIT Distribution в Азербайджане является для нас важным шагом. Наша цель — быть ближе к партнёрам, глубже понимать их потребности и оказывать поддержку во внедрении современных технологий, повышающих уровень кибербезопасности как в государственном, так и в бизнес-секторе», — отметил Генеральный директор по стране iIT Distribution Azerbaijan Эльнур Халилзаде.

О компании

iIT Distribution (iITD) — региональный VAD-дистрибьютор в области кибербезопасности и ИТ-инфраструктуры. Компания ведёт деятельность на рынках Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. iITD работает по принципу channel—first, формируя локальные команды в каждой стране и напрямую поддерживая партнёров.

Компания отличается гибкостью, быстрыми механизмами принятия решений и сильной технической экспертизой по каждому продукту. iITD тесно сотрудничает с вендорами и системными интеграторами, адаптирует решения под локальные требования и активно инвестирует в развитие рынков.

Сегодня iIT Distribution поддерживает партнёров по всему региону в вопросах внедрения современных технологий и усиления кибербезопасности.

Подробная информация: www.iitd.az