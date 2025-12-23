В Epic Games Store в течении суток можно бесплатно забрать Bloodstained: Ritual of the Night

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Bloodstained: Ritual of the Night. Акция действует в течение суток, до 24 декабря 21:00 по бакинскому времени.

Bloodstained: Ritual of the Night — 2D-экшен-RPG в жанре «метроидвания», вдохновленный серией Castlevania. В производстве игры принимал участие продюсер Кодзи Игараси, который работал над классической франшизой Konami.

В центре сюжета находится девушка по имени Мириам, чье тело медленно кристаллизуется из-за проклятия. Героиня должна остановить вторжение демонов в замок, чтобы победить мага-призывателя Джибеля, спасти себя и весь мир.

Релиз Bloodstained: Ritual of the Night состоялся в 2019 году, игра получила очень положительные отзывы геймеров. В разработке находится продолжение с подзаголовком The Scarlet Engagement — выход намечен на 2026 год.

Что раздадут в Epic Games Store завтра, неизвестно.