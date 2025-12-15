IDC: мировой рынок серверов показывает рекордный рост благодаря ИИ

IDC, ведущая аналитическая компания в сфере IT, опубликовала результаты исследования мирового рынка серверов в третьем квартале текущего года. Продажи в денежном выражении достигли рекордных $112,4 млрд. Это на 61,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда отгрузки оценивались в $69,79 млрд. При этом продажи СХД показали минимальный рост.

Квартальная выручка от реализации серверного оборудования с архитектурой x86 увеличилась на 32,8% — до $76,3 млрд. Системы с процессорами на других архитектурах показали рост на 192,7% в годовом исчислении — $36,2 млрд. Более половины от общего объема отрасли обеспечили серверы, оборудованные ИИ-ускорителями. Поставки в денежном выражении поднялись на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На первом месте в рейтинге ведущих поставщиков серверов находится Dell Technologies с выручкой в размере $9,3 млрд. и долей 8,3%. На втором месте — Supermicro с $4,5 млрд. и долей 4,0%, а замыкает тройку IEIT Systems с $4,14 млрд. и 3,7%. На четвертой и пятой позициях находятся Lenovo и НРЕ, выручка составила $4,0 млрд. и $3,4 млрд. соответственно, а рыночная доля — 3,6% и 3,0%.

Самые высокие темпы роста продемонстрировали США – рост 79,1% в годовом исчислении: этому способствовало увеличение продаж ИИ-серверов на 105,5%. В Китае увеличение поставок в денежном выражении на 37,6%. При этом на КНР пришлась почти пятая часть квартальной выручки в мировом масштабе.