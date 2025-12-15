spot_img
15 декабря, 2025
«Режим для взрослых» появится в ChatGPT в первом квартале 2026 года

«Режим для взрослых» в ChatGPT, глава OpenAI Сэм Альтман, анонсировал еще в октябре 2025 года. Теперь в компании сообщили, что специальный режим появится уже в первом квартале следующего года.

Чат-бот ChatGPT получит возможность вести «эротические» разговоры — но только с верифицированными совершеннолетними пользователями.

Сейчас OpenAI тестирует систему автоматического определения возраста пользователей чат-бота, прежде чем официально запустить разделенный интерфейс. Система будет оценивать, сколько лет пользователю, и при необходимости переводить его в режим с возрастными ограничениями (до 18 лет). В нем блокируется сексуальный контент, темы суицида и селфхарма, даже в художественном контексте.

Режим с ограничениями включится и в том случае, если ChatGPT не сможет определить точный возраст пользователя. Снять их пользователь сможет, если представит сервису свое удостоверение личности.

