Компания Azercell в очередной раз обновила международный сертификат по управлению качеством

Компания «Azercell Telecom» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в области обслуживания клиентов, подтвердив свой сертификат ISO 10004:2018. Этот сертификат выдается компаниям, работающим в соответствии с международными требованиями к измерению удовлетворенности клиентов и управлению качеством.

В ходе оценки в очередной раз подтвердились постоянная ориентация Azercell на удовлетворенность клиентов, клиентоориентированный подход и приверженность качеству обслуживания. Сертификация была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan».

ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и практики в области управления, технологий и бизнеса.

Следует отметить, что компания Azercell получила свой первый сертификат ISO 10004:2018 в 2021 году. Компания получает сертификат ISO 10004 уже в четвертый раз подряд.