spot_img
15 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовКомпания Azercell в очередной раз обновила международный сертификат по управлению качеством

Компания Azercell в очередной раз обновила международный сертификат по управлению качеством

Azercell

Компания «Azercell Telecom» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в области обслуживания клиентов, подтвердив свой сертификат ISO 10004:2018. Этот сертификат выдается компаниям, работающим в соответствии с международными требованиями к измерению удовлетворенности клиентов и управлению качеством.

В ходе оценки в очередной раз подтвердились постоянная ориентация Azercell на удовлетворенность клиентов, клиентоориентированный подход и приверженность качеству обслуживания.  Сертификация была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan».

ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и практики в области управления, технологий и бизнеса.

Следует отметить, что компания Azercell получила свой первый сертификат ISO 10004:2018 в 2021 году. Компания получает сертификат ISO 10004 уже в четвертый раз подряд.

Предыдущая статья
IDC: мировой рынок серверов показывает рекордный рост благодаря ИИ
Следующая статья
Как взламывают автомобили и что можно сделать, чтобы обезопасить себя?
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,837ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»