12 декабря, 2025
Google Translate dil öyrənmə funksiyasını genişləndirdi

Google, özünün məşhur Google Translate xidmətinə böyük yeniləmə gətirdi. Şirkət tətbiqin dil öyrənmə imkanlarını genişləndirərək “Practice” (Təcrübə) rejiminə yeni dillər əlavə edib.

Əvvəllər bu funksiya ingilis dilli istifadəçilərə ispan və fransız dillərini öyrənmək imkanı verirdi. Fransız, ispan və portuqal dilli istifadəçilər isə ingilis dilini öyrənə bilirdilər.

İndi siyahıya almanca və portuqalca da daxil edilib — hər ikisi ingilis dilli istifadəçilər üçün əlçatandır.

Google həmçinin ingilis dilini öyrənmək istəyənlər üçün də dəstəyi genişləndirib. Artıq xidmət ingilis dilini aşağıdakı dillərin daşıyıcılarına öyrədə bilir: benqal, hindi, italyan, holland, rumın, isveç və sadələşdirilmiş çin dili.

İA dəstəyi ilə fərdi dərslər

Google Translate-in süni intellektə əsaslanan dil öyrənmə rejimi real həyatdan götürülmüş dialoqları məşq etməyə, fərdiləşdirilmiş ssenarilər qurmağa, tələffüz və dinləmə tapşırıqlarını yerinə yetirməyə imkan verir. Bütün məşqlər İA tərəfindən hazırlanır və istifadəçiyə uyğunlaşdırılır.

