12 декабря, 2025
Новый трейлер Resident Evil Requiem с Леоном Кеннеди

Resident Evil Requiem

Новый трейлер Resident Evil Requiem показал героиню Грейс и подтвердил, что Леон Кеннеди появится в качестве второго протагониста игры. Это его первое появление в новой номерной части с момента выхода Resident Evil 6 в 2012 году.

В центре сюжета игры окажется Грейс Эшкфорт, дочь репортера Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak. Она работает в ФБР и прибывает в Раккун-Сити, чтобы провести расследование.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

