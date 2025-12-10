Google представил технологию PC Connect, которая упростит запуск игр для ПК на устройствах с Android XR

В рамках мероприятия The Android Show компания Google анонсировала сразу несколько программных продуктов — владельцы гарнитуры Samsung Galaxy XR получат доступ к трем важным функциям.

Вывод изображения с ПК на гарнитуру Galaxy XR требовал подключения кабеля через разъем DisplayPort и переключения между средами. С помощью программного решения PC Connect пользователь просто выбирает приложение на гарнитуре и получает изображение с экрана ПК в среде Android XR. Система поддерживает несколько ПК, так что можно мгновенно переключаться между ними, не выходя из XR-интерфейса.

Так как изображение транслируется в Android XR, у пользователя все это время будет доступ к функциям устройства, таким как ИИ-помощник Gemini. В ходе демонстрации Google показал, что Gemini может видеть происходящее на экране ПК, а также отвечать на вопросы на основе действий пользователя и даже взаимодействовать с экраном, выделяя разные области. Владельцы гарнитур Galaxy XR смогут испытать технологию PC Connect в ближайшее время. Доступ к бета-версии приложения Google откроет на этой неделе.

Еще одним обновлением для Android XR стала функция Likeness – аналог Persona в Apple Vision Pro. С ее помощью можно создавать реалистичную цифровую копию лица пользователя для использования во время видеозвонков. Likeness формирует детализированную модель лица, способную повторять мимику и жесты пользователя в реальном времени. В отличие от обычных аватаров, здесь используются алгоритмы реконструкции, чтобы максимально точно передать выражения лица и поведение пользователя. Для создания цифрового образа достаточно просканировать лицо с помощью смартфона.

Google отмечает, что Likeness не будет эксклюзивом Samsung: технология рассчитана на работу и на других устройствах под управлением Android XR. Но владельцы Galaxy XR могут протестировать ее первыми, функция уже доступна в виде бета-версии.

Третье нововведение – функция Travel Mode, которая превращает гарнитуру в персональный кинотеатр, стабилизируя изображение во время авиаперелетов.