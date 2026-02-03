Meta представила виртуальные клавиатуру и тачпад для MR-гарнитуры Quest 3

Компания Meta представила Surface Keyboard и Surface Touchpad — виртуальные клавиатуру и сенсорную панель для гарнитуры смешанной реальности (MR) Quest 3. Речь идет не об отдельных устройствах, а о новой функции, которая позволяет пользователям отображать виртуальные элементы управления на любых плоских поверхностях. Например, на столе или просто в воздухе прямо перед собой. Представленная функция никакого отношения к Microsoft Surface не имеет.
В настоящее время виртуальная клавиатура и тачпад Surface доступны в тестовом режиме исключительно для Quest 3, другие модели гарнитур Meta не поддерживаются. Воспользоваться функцией можно только через тестовый канал Horizon OS v85 PTC, но он может быть переполнен.
Excited to share that Surface Keyboard & Touchpad is now available on Meta Quest 3 via the v85 PTC channel under Experimental Features! #MetaQuest #SpatialComputing #InputInteraction #InteractionDesign #VirtualReality #MixedReality #AugmentedReality #XR #Quest3 pic.twitter.com/iivLRhgrJr
— Yoon Park (박동윤) (@cre8ivepark) January 31, 2026
Гарнитура Quest 3 уже умеет синхронизироваться с системой Windows 11 для создания дополнительных виртуальных мониторов, также она оснащена функцией трансляции сервиса Windows 365 через облако. Ведущий дизайнер Meta Reality Labs Юн Пак опубликовал видео с демонстрацией прокрутки веб-страниц с помощью жестов и навигацию в Microsoft Word с помощью тачпада.
Как воспользоваться новой функцией:
- Откройте приложение Meta Horizon на смартфоне;
- Откройте меню и нажмите вкладку «Устройства»;
- Выберите свою гарнитуру Quest 3;
- Откройте настройки гарнитуры, выберите «Дополнительные»;
- Нажмите на переключатель рядом с «Публичным тестовым каналом».
Работа на ПК в виртуальной реальности технически не требует физической клавиатуры, но на практике она оказалась вне конкуренции для набора текста даже в виртуальной реальности благодаря тактильной отдаче и эргономике. Виртуальная клавиатура Surface — не самый удобный вариант для работы. Долго держать руки в воздухе поднятыми довольно утомительно. Но она является золотой серединой между привычной физической клавиатурой, расположенной исключительно на столе, и максимально неудобной цифровой клавиатурой.
А виртуальный тачпад Surface вряд ли окажется востребован, навигация по веб-страницам или виртуальному рабочему столу с помощью скольжения пальцами по столу может оказаться довольно неудобной по сравнению с естественными жестами рук.