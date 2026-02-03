Meta представила виртуальные клавиатуру и тачпад для MR-гарнитуры Quest 3

Компания Meta представила Surface Keyboard и Surface Touchpad — виртуальные клавиатуру и сенсорную панель для гарнитуры смешанной реальности (MR) Quest 3. Речь идет не об отдельных устройствах, а о новой функции, которая позволяет пользователям отображать виртуальные элементы управления на любых плоских поверхностях. Например, на столе или просто в воздухе прямо перед собой. Представленная функция никакого отношения к Microsoft Surface не имеет.

В настоящее время виртуальная клавиатура и тачпад Surface доступны в тестовом режиме исключительно для Quest 3, другие модели гарнитур Meta не поддерживаются. Воспользоваться функцией можно только через тестовый канал Horizon OS v85 PTC, но он может быть переполнен.

Гарнитура Quest 3 уже умеет синхронизироваться с системой Windows 11 для создания дополнительных виртуальных мониторов, также она оснащена функцией трансляции сервиса Windows 365 через облако. Ведущий дизайнер Meta Reality Labs Юн Пак опубликовал видео с демонстрацией прокрутки веб-страниц с помощью жестов и навигацию в Microsoft Word с помощью тачпада.

Как воспользоваться новой функцией:

Откройте приложение Meta Horizon на смартфоне;

Откройте меню и нажмите вкладку «Устройства»;

Выберите свою гарнитуру Quest 3;

Откройте настройки гарнитуры, выберите «Дополнительные»;

Нажмите на переключатель рядом с «Публичным тестовым каналом».

Работа на ПК в виртуальной реальности технически не требует физической клавиатуры, но на практике она оказалась вне конкуренции для набора текста даже в виртуальной реальности благодаря тактильной отдаче и эргономике. Виртуальная клавиатура Surface — не самый удобный вариант для работы. Долго держать руки в воздухе поднятыми довольно утомительно. Но она является золотой серединой между привычной физической клавиатурой, расположенной исключительно на столе, и максимально неудобной цифровой клавиатурой.

А виртуальный тачпад Surface вряд ли окажется востребован, навигация по веб-страницам или виртуальному рабочему столу с помощью скольжения пальцами по столу может оказаться довольно неудобной по сравнению с естественными жестами рук.