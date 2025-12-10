Google анонсировал три модели smart-очков под управлением Android XR

На мероприятии The Android Show компания Google анонсировала разработку AI Glasses — умных очков, работающих под управлением Android XR. Гаджеты позиционируются как легкие и компактные аксессуары на каждый день, которые будут предоставлять мгновенный доступ к функциям ИИ-помощника Gemini. Дизайн всех будущих очков Google разрабатывает совместно с компаниями Samsung, Gentle Monster и Warby Parker.

Первую модель оснастят встроенными камерами, микрофонами и динамиками для общения с Geimini. ИИ-ассистент будет видеть окружающий мир и распознавать предметы для составления более точных ответов на вопросы пользователя. Кроме того, очки смогут вести фотосъемку. Модель появится на рынке в 2026 году.

Вторая модель будет отличаться от первой наличием проекционного дисплея для одного глаза. Гаджет позволит более тесно работать с Gemini, пользоваться навигацией, субтитрами, запускать YouTube Music, а также смотреть обновляемый в реальном времени статус такси в Uber. Эта модель также выйдет в 2026 году. Конструкция третьей модели будет включать два проекционных дисплея (по одному на каждый глаз). Выпуск очков запланирован на 2027 год.