spot_img
10 декабря, 2025
spot_img
ДомойAVVRGoogle анонсировал три модели smart-очков под управлением Android XR

Google анонсировал три модели smart-очков под управлением Android XR

Google

На мероприятии The Android Show компания Google анонсировала разработку AI Glasses — умных очков, работающих под управлением Android XR. Гаджеты позиционируются как легкие и компактные аксессуары на каждый день, которые будут предоставлять мгновенный доступ к функциям ИИ-помощника Gemini. Дизайн всех будущих очков Google разрабатывает совместно с компаниями Samsung, Gentle Monster и Warby Parker.

Первую модель оснастят встроенными камерами, микрофонами и динамиками для общения с Geimini. ИИ-ассистент будет видеть окружающий мир и распознавать предметы для составления более точных ответов на вопросы пользователя. Кроме того, очки смогут вести фотосъемку. Модель появится на рынке в 2026 году.

Вторая модель будет отличаться от первой наличием проекционного дисплея для одного глаза. Гаджет позволит более тесно работать с Gemini, пользоваться навигацией, субтитрами, запускать YouTube Music, а также смотреть обновляемый в реальном времени статус такси в Uber. Эта модель также выйдет в 2026 году. Конструкция третьей модели будет включать два проекционных дисплея (по одному на каждый глаз). Выпуск очков запланирован на 2027 год.

Предыдущая статья
Google представил технологию PC Connect, которая упростит запуск игр для ПК на устройствах с Android XR
Следующая статья
OPPO A6L получил AMOLED-экран, аккумулятор на 7000 мАч и цену в $255
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»