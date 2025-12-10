spot_img
10 декабря, 2025
AYNA перевело свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

AzInTelecom

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-Cloud) и предоставлении облачных услуг продолжается.

В рамках реализации данного Указа был осуществлён перевод информационных систем и ресурсов Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в «Правительственное облако». Агентство полностью разместило свои ИТ-системы и ресурсы в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom» — одной из компаний AZCON Holding. Тем самым агентство обеспечило высокую степень надежности и доступность своих критически важных систем.

«AzInTelecom» предоставил AYNA облачные услуги, включая виртуальные серверы IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервное копирование BaaS (Backup-as-a-Service). Кроме того, Агентство обеспечено продуктами Microsoft с лицензированием SPLA, а также услугами SIP-телефонии.

В рамках проекта осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Основной дата-центр в Баку и Резервный дата-центр в Евлахе. Миграция позволяет государственным структурам снизить текущие ИТ-расходы и повысить производительность их информационных систем. Проект также обеспечивает усиленную информационную безопасность, более устойчивую ИТ-инфраструктуру, высококачественное сервисное сопровождение и круглосуточный мониторинг.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» является первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат «TIER III», определяющий международные стандарты для облачных услуг.

