19 декабря, 2025
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store в течении суток раздает Jotunnslayer: Hordes of Hel

Epic Games Store в течении суток раздает Jotunnslayer: Hordes of Hel

В Epic Games Store началась главная раздача года. Начиная с сегодняшнего дня и до конца 2025 года, каждый день можно будет бесплатно забрать новую игру.

Первой бесплатной игрой стала Jotunnslayer: Hordes of Hel — захватывающий изометрический roguelike, вдохновленный скандинавской мифологией. Геймерам необходимо сражаться против бесконечных волн врагов, выполнять небольшие задания и пытаться добраться до финального босса. Игра вышла в сентябре этого года и заслужила очень положительные пользовательские отзывы, в которых хвалят отличный визуальный стиль и динамичный геймплей.

Игру можно забрать в Epic Games Store в течении суток. Следующая бесплатная игра будет известна завтра, 19 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

