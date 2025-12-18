Amazon Web Services в Азербайджане

Azercell объявил о новом этапе развития стратегического диалога с Amazon Web Services (AWS) — одним из крупнейших мировых поставщиков облачной инфраструктуры и цифровых технологий. Сотрудничество направлено на внедрение современных инфраструктурных решений и расширение технологических возможностей на национальном рынке.

В рамках партнёрства особое внимание уделяется развитию решений для корпоративных клиентов, в частности, внедрению инфраструктуры гибридного облака, использованию GPU, аналитике в сфере интернета вещей (IoT), технологиям искусственного интеллекта, гейминга в режиме реального времени и периферийным вычислениям (edge computing). Сотрудничество подразумевает интеграцию данных решений с локальной инфраструктурой, что позволит обеспечить гибкость и масштабируемость сервисов, а также соблюдение принципов суверенитета данных (data sovereignty).

Сотрудничество с AWS создаёт дополнительные возможности для ускорения цифровой трансформации бизнеса, внедрения инновационных сервисов и повышения технологической готовности компаний к новым реалиям. Особое внимание уделяется поддержке стартап-экосистемы и созданию благоприятной среды для развития высокотехнологичных проектов в Азербайджане.

Партнёрство с глобальным технологическим лидером является важным шагом в развитии национальной цифровой инфраструктуры. Azercell намерен и в дальнейшем использовать международный опыт и передовые технологии для формирования новых возможностей как для бизнеса, так и для цифровой экономики страны в целом.