OpenAI запустил магазин приложений прямо в ChatGPT

Компания OpenAI запустила магазин приложений прямо в чат-боте ChatGPT, в котором собраны все поддерживаемые платформой программные продукты. Таким образом, OpenAI сделала еще один шаг к превращению ChatGPT в «одно универсальное приложение».

Среди доступных в каталоге на данное время: Spotify, Adobe Photoshop, Apple Music, Booking.com, Figma, Canva, Adobe Acrobat, Outlook, Box, Dropbox, Notion, Zoom и Slack — они «устанавливаются» бесплатно.

Каталог разделен на категории, что упрощает поиск нужных приложений. Для подключения приложения достаточно выбрать его из списка, нажать «Connect» и авторизовать доступ к ChatGPT. После этого можно начать чат, связанный с выбранным приложением. Например, при подключении Dropbox можно получать аналитику, готовить краткие отчеты и обобщать документы. Или искать музыку на Apple Music, создавать и редактировать плейлисты по обычному текстовому запросу. Можно попросить собрать тематическую подборку, найти песню по описанию или восстановить плейлист из сериала или фильма — чат-бот сам добавит все в библиотеку пользователя.

Каталог с приложениями уже доступен в веб-версии для всех пользователей ChatGPT — в меню на боковой панели. Постепенно доступ к магазину приложений появится и в приложении ChatGPT.

Вместе с этим для разработчиков стал доступен SDK, с помощью которого они могут создавать новые приложения, работающие внутри интерфейса чат-бота. Компания предоставила ресурсы и инструменты, включая примеры приложений с открытым исходным кодом, библиотеку интерфейсов и пошаговое руководство по созданию приложений. На данное время разработчики могут монетизировать свои приложения только через внешние ссылки, но OpenAI рассматривает возможность введения внутренних способов монетизации.