spot_img
13 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно Hogwarts Legacy

Epic Games Store отдает бесплатно Hogwarts Legacy

Epic Games Store

В Epic Games Store дарит своим пользователям ролевую игру с открытым миром Hogwarts Legacy. Бесплатно доступно только базовое издание игры. Раздача завершится 18 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, и за это время ее тираж превысил 34 млн. копий. События игры разворачиваются на территории Хогвартса в 1800-х годах. «Ваш персонаж — студент, владеющий ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир на части. Находите союзников и сражайтесь с темными волшебниками, чтобы решить судьбу волшебного мира. Ваше наследие — это то, что вы делаете. Напишите собственную историю», — из описания игры.

Также предлагается украшение «Шоколадная лягушка» в Fortnite всем тем, кто наиграет два часа до 18 декабря.

Предыдущая статья
Новый трейлер Resident Evil Requiem с Леоном Кеннеди
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»