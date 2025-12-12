Epic Games Store отдает бесплатно Hogwarts Legacy

В Epic Games Store дарит своим пользователям ролевую игру с открытым миром Hogwarts Legacy. Бесплатно доступно только базовое издание игры. Раздача завершится 18 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, и за это время ее тираж превысил 34 млн. копий. События игры разворачиваются на территории Хогвартса в 1800-х годах. «Ваш персонаж — студент, владеющий ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир на части. Находите союзников и сражайтесь с темными волшебниками, чтобы решить судьбу волшебного мира. Ваше наследие — это то, что вы делаете. Напишите собственную историю», — из описания игры.

Также предлагается украшение «Шоколадная лягушка» в Fortnite всем тем, кто наиграет два часа до 18 декабря.