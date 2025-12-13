Azercell формирует у детей навыки социальной ответственности

5 декабря состоялась презентация книги «Ты их когда-либо видел?», подготовленной при поддержке Azercell в партнерстве с Международной школой Азербайджана (TISA) и издательством Roller Bird.

Издание, созданное на основе исследований школьников, посвящено охране одного из редких и исчезающих видов азербайджанской фауны — каспийского тюленя. Цель проекта заключается в привитии детям заботы об окружающей среде и навыков социальной ответственности с раннего возраста, а также в стимулировании интереса к чтению и развитии творческого мышления.

Во время презентации, проведённой в TISA, школьники подчеркнули значимость экологических вопросов, связанных с редкими животными, обитающими в Каспийском бассейне. Дети отметили, что участие в проекте помогает им развивать заботливое отношение к природе и экологическое сознание. Они выразили благодарность Azercell за поддержку инициативы и отметили важность проекта для экологического просвещения молодежи.

С целью обеспечения доступности издания для более широкой аудитории книга была издана на азербайджанском и английском языках.

Отметим, что книга «Ты их когда-либо видел?» была впервые представлена на Бакинской международной книжной выставке в этом году, вызвав значительный интерес посетителей. Книга также будет передана в школы по всем регионам Азербайджана для расширения её образовательного влияния.