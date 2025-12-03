«Nar» продолжает поддерживать формирование инклюзивного общества

Отличаясь последовательной поддержкой инклюзивности, «Nar» отмечает 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Уделяя этому дню особое внимание, компания продолжает свою миссию по продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности в обществе. В 2025 году «Nar» реализовал около 10 инклюзивных социальных проектов, охватив более 500 человек.

В рамках данных инициатив участники приняли участие в различных тренингах, социальных занятиях, а также в художественных и интеллектуальных программах. Все мероприятия, проведённые в течение года, способствовали улучшению физического и эмоционального благополучия, формированию новых социальных связей и укреплению инклюзивного общественного мышления.

«Nar» также создал более инклюзивную среду для своих абонентов: сотрудники фронт-офиса прошли обучение жестовому языку, что позволило оказывать услуги людям с нарушением слуха на жестовом языке. Кроме того, компания внесла вклад в создание первого в стране мобильного приложения на жестовом языке и организацию первого интеллектуального игрового формата для людей с нарушениями речи. Эти инициативы стали важным шагом на пути к более искреннему общению между уязвимыми и неуязвимыми группами и повышению осведомлённости об инклюзивности в обществе.

В продолжение указанных мероприятий «Nar» также поддержал подготовку очередного просветительского видеоролика, посвящённого 3 декабря – Международному дню людей с инвалидностью. Созданный совместно с социальным предприятием DanceAbility Azerbaijan видеоролик демонстрирует корректные модели поведения по отношению к людям с инвалидностью в повседневной жизни и раскрывает распространённые ошибки, которые часто совершаются непреднамеренно. Видео подчёркивает важность предотвращения таких ситуаций и обращает внимание на необходимость обеспечения равных возможностей участия людей с инвалидностью в общественной жизни.