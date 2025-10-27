spot_img
Представлен субфлагман OnePlus Ace 6 с аккумулятором на 7800 мАч

Вместе с флагманским OnePlus 15 был представлен субфлагман OnePlus Ace 6, который позиционируется как молодежное устройство, с мощной начинкой при доступной цене. По некоторым параметрам он даже превосходит OnePlus 15, например, по емкости аккумулятора.

OnePlus Ace 6 оснащен тем же экраном, что и OnePlus 15. Это 6,78-дюймовая панель LTPO-OLED с разрешением 1,5К (2772 х 1272 пикселя) и адаптивной частотой обновления до 165 Hz. В основе смартфона лежит прошлогодний 3-нм процессор Snapdragpn 8 Elite с графикой Adreno 830. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – до 1 Tb. За стабильную частоту кадров в играх отвечает фирменный движок Wind Chip Gaming Core.

В двойную основную камеру входят 50 Мп датчик (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Sony IMX355, 1/2,8″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX480, f/2.4, ЭФР 23 мм).

Емкость аккумулятора составила 7800 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 120 Вт (зарядка до 50% занимает всего 16 минут). В оснащение смартфона также входят5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, ИК-порт, равнозначные стереодинамики, мощный вибромотор. две nanoSIM-карты, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев и полная защита IP66/68/69/69K. Габариты и вес: 163,41 x 77,04 x 8,3 мм, 213 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом ColorOS 16.

Цены: 12/256 Gb — $365, 16/256 Gb — $410, 12/512 Gb — $435, 16/512 Gb — $480, 16 Gb/1 Tb — $550. На китайские прилавки OnePlus Ace 6 поступит 30 октября в трех расцветках корпуса: белой, черной и серебристой. Скорее всего, смартфон поступит на глобальный рынок под названием OnePlus 15R.

