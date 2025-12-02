spot_img
3 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareЦены на SSD взлетят вслед за ОЗУ

Цены на SSD взлетят вслед за ОЗУ

SSD цены

За последние несколько месяцев резко подорожала оперативная память, цены на популярные комплекты увеличились в 2-3 раза. Цены выросли из-за дата-центров, которые хостят и обрабатывают нейросети. Крупные облачные провайдеры готовы закупать память по высоким ценам, что влияет на рынок в целом, из-за чего, в свою очередь страдает потребительский сегмент.

Вслед за оперативной памятью, увеличились цены и на твердотельные накопители (SSD). В ноябре контрактные цены на чипы TLC NAND выросли на 20–60%, а спотовые — на 50–80%. Основная причина подорожания та же, что и рост цен на ОЗУ. Владельцы ЦОД скупают накопители, опасаясь дефицита, который поставит под сомнение перспективу своевременной реализации проектов на десятки миллиардов долларов.

Большинство производственных линий в Китае, Тайване, Корее и других странах оказались выкуплены под крупные заказы на много месяцев вперед — из-за бума ИИ. В результате многие производители модулей памяти оказались в затруднительном положении: они не могли купить чипы для своей продукции, даже имея достаточно средств. Это привело к дефициту важного компонента компьютеров и ноутбуков и, как следствие, к увеличению розничных цен.

При этом производители накопителей не торопятся наращивать объемы выпуска для лучшего покрытия спроса. Недавний затяжной период перепроизводства подорвал их финансовые ресурсы, и возросшие цены создают благоприятные условия для получения некоторого рода компенсации.

Предыдущая статья
Представлены Xreal 1S — доступные AR-очки с автоматическим преобразованием 2D-видео в 3D
Следующая статья
AnTuTu noyabr ayının ən güclü 10 Android flaqmanını açıqladı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,845ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»