Цены на SSD взлетят вслед за ОЗУ

За последние несколько месяцев резко подорожала оперативная память, цены на популярные комплекты увеличились в 2-3 раза. Цены выросли из-за дата-центров, которые хостят и обрабатывают нейросети. Крупные облачные провайдеры готовы закупать память по высоким ценам, что влияет на рынок в целом, из-за чего, в свою очередь страдает потребительский сегмент.

Вслед за оперативной памятью, увеличились цены и на твердотельные накопители (SSD). В ноябре контрактные цены на чипы TLC NAND выросли на 20–60%, а спотовые — на 50–80%. Основная причина подорожания та же, что и рост цен на ОЗУ. Владельцы ЦОД скупают накопители, опасаясь дефицита, который поставит под сомнение перспективу своевременной реализации проектов на десятки миллиардов долларов.

Большинство производственных линий в Китае, Тайване, Корее и других странах оказались выкуплены под крупные заказы на много месяцев вперед — из-за бума ИИ. В результате многие производители модулей памяти оказались в затруднительном положении: они не могли купить чипы для своей продукции, даже имея достаточно средств. Это привело к дефициту важного компонента компьютеров и ноутбуков и, как следствие, к увеличению розничных цен.

При этом производители накопителей не торопятся наращивать объемы выпуска для лучшего покрытия спроса. Недавний затяжной период перепроизводства подорвал их финансовые ресурсы, и возросшие цены создают благоприятные условия для получения некоторого рода компенсации.