Представлены Xreal 1S — доступные AR-очки с автоматическим преобразованием 2D-видео в 3D

Китайская компания Xreal представила сравнительно недорогие AR-очки Xreal 1S, которые первые в своем сегменте, получили функцию автоматического преобразования 2D-видео в 3D. Функция вскоре появится также и в моделях Xreal One и One Pro, которые вышли ранее в этом году, с обновлением ПО.

Xreal 1S оснащены двумя 0,68-дюймовыми micro-OLED-дисплеями производства Sony с разрешением 1920 × 1200 пикселей на каждый глаз и частотой обновления до 120 Hz. При переключении в режим преобразования 2D в 3D частота обновления экрана снижается до 30 Hz, но очки по-прежнему обеспечивают стабильное изображение с углом обзора 52°, яркостью 700 кд/м² и точностью цветопередачи ΔE < 3. Коэффициент светопропускания автоматически переключается между значениями 0, 35 и 100%.

За производительность устройства отвечает фирменный чип X1, поддерживающий технологию отслеживания движений головы с тремя степенями свободы (3DoF), а за аудиовозможности — динамики Bose и четыре направленных микрофона. В компании также отмечают, что очки работают с задержкой всего в 3 мс.

AR-очки Xreal 1S поставляются в корпусе только синего цвета (Silent Blue) по цене 67 980 йен, что составляет около $435. Предзаказ уже открыт.

Компания также представила внешний аккумулятор Xreal Neo емкостью 10 000 мАч, разработанный специально для пользователей носимых устройств дополненной реальности. Пауэрбанк оснащен двумя портами USB-C и может использоваться в качестве док-станции для Nintendo Switch, включая модель Switch 2.

Xreal Neo поступит в продажу в конце января 2026 года по цене 14 580 иен ($93).