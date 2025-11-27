Выручка производителей памяти DRAM выросла на 30,9 % из-за резкого спроса и дефицита

За последние несколько месяцев резко подорожала оперативная память, цены на популярные комплекты увеличились в 2-3 раза, а в некоторых магазинах уже начинают заканчиваться запасы. Цены выросли из-за дата-центров, которые хостят и обрабатывают нейросети, они используют DRAM и SSD для инференса моделей. Крупные облачные провайдеры готовы закупать память по высоким ценам, что влияет на рынок в целом, из-за чего, в свою очередь страдает потребительский сегмент. Аналитики отмечают, что к третьему кварталу 2025 года цены на DRAM выросли более чем на 170%!

По данным TrendForce, выручка глобального рынка DRAM за третий квартал 2025 года достигла $41,4 млрд, увеличившись на 30,9 % квартал к кварталу. Это результат роста контрактных цен, увеличения поставок и расширения рынка HBM. SK hynix сохранила лидерство с выручкой $13,75 млрд. (+12,4%), но ее доля снизилась до 33,2% из-за усиления конкуренции. Samsung Electronics превысила прогнозы по поставкам и увеличила выручку до $13,5 млрд. (+30,4%), заняв 32,6 % рынка. Micron показал самый заметный рост — выручка достигла $10,65 млрд. (+53,2%), а доля на рынке поднялась до 25,7%.

Тайваньские поставщики также усилили свои позиции. Nanya увеличила выручку до $627 млн. (+84%), Winbond — до $222 млн. (+21,4%), а PSMC – до $33 млн (+62,8%). Все прочие производители DRAM вместе довольствуются 6,3% мирового рынка, их совокупная выручка в третьем квартале выросла до $2,6 млрд. (+67,6%).

По мнению аналитиков TrendForce, в четвертом квартале ожидается дальнейшее ускорение роста цен на память. Цены на обычную DRAM могут увеличиться еще на 45–50%, а совокупные цены с учетом DRAM и HBM — на 50–55%.