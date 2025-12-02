ASUS представила в Баку обновленную линейку корпоративных решений и объявила о расширении присутствия в регионе

27 ноября в отеле Four Seasons компания ASUS, мировой лидер по производству материнских плат и видеокарт, представила обновленную линейку решений для корпоративного сектора, образования и государственных структур. Сегодня портфель компании включает полный спектр оборудования — от ноутбуков и настольных ПК до моноблоков, периферии и сетевых устройств, соответствующих строгим требованиям надежности и принципам циркулярной экономики.

С приветственным словом к партнерам компании ASUS в Азербайджане обратился руководитель компании AZTECH, являющейся официальным дистрибьютором ASUS в Азербайджане, Зульфугар Бабаев, который рассказал об истории развития бренда на локальном рынке, а также об успехе фирменного магазина ASUS BRAND STORE.

Далее слово перешло к руководителю корпоративного направления ASUS Николаю Сапожникову, который отметил, что ASUS активно расширяет присутствие на рынках стран бывшего СНГ и уже реализовала ряд масштабных проектов. Среди них — поставка 56 000 ноутбуков для школ Грузии, 9 000 устройств в Латвии, 2 500 ноутбуков для Казахтелекома, 1 500 ноутбуков и 2 000 моноблоков для фонда здравоохранения Назарбаева в Казахстане, а также более 24 000 ноутбуков и 5 000 ПК для школ Азербайджана.

Компания также сотрудничает с крупнейшими государственными и частными организациями Азербайджана, включая Bank Baku, Министерство труда и социальной защиты населения и Технический университет. В 2025 годe ASUS усилила позиции в образовательном секторе Азербайджана и продемонстрировала рост продаж более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Затем в центре презентации оказалась обновленная линейка устройств ASUS ExpertBook, ориентированная на корпоративный сектор, тендерные проекты и профессиональных пользователей. ExpertBook B9 — флагманский ультралегкий ноутбук весом менее 1 кг, выполненный на основе магниево-литиевого сплава. Он оснащен мощной батареей, 32 ГБ оперативной памяти, двумя портами Thunderbolt и расширенными функциями безопасности. ExpertBook B5 и B3 — новые универсальные модели с диагоналями 14 и 16 дюймов. Впервые в бизнес-ноутбуках ASUS используется дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 2.5K. Устройства построены на новых процессорах Intel с поддержкой технологий искусственного интеллекта, предлагают до 64 ГБ памяти и возможность установки двух SSD-накопителей. ExpertBook B1 — доступная серия для массовых корпоративных закупок, представленная во множестве конфигураций на Intel и AMD. Все модели оснащены влагозащитной клавиатурой и соответствуют корпоративным стандартам надёжности

Также была представлена серия ASUS BR, созданная для школ и учебных центров. Устройства отличаются ударопрочным прорезиненным корпусом, модульной конструкцией и возможностью ремонта прямо в школе. Ноутбуки доступны в размерах 11,6 и 14 дюймов, поддерживают LTE-модули и обладают антибактериальным покрытием.

Презентация другого представителя ASUS Ивана Цыбизова бала посвящена обновленной серии ExpertCenter D и ExpertCenter P – корпоративным ПК с улучшенной системой охлаждения, поддержкой мощных видеокарт и возможностью расширения оперативной памяти до 64 ГБ. Особой популярностью пользуется модель P500 Mini Tower, которая совмещает компактный формат и высокую производительность. Моноблоки ASUS ExpertCenter получили обновленные корпуса с тонкими рамками, улучшенную акустику и выдвижную физическую шторку веб-камеры. Также был представлен уникальный 16-дюймовый моноблок со встроенной батареей, подходящий для мобильных точек продаж и временных рабочих станций

Кроме того, ASUS расширила линейку фирменных аксессуаров — док-станций, рюкзаков, клавиатур и мышей — для комплексного оснащения рабочих мест. Также компания предлагает гибкие программы сервисного обслуживания, включая гарантию до 5 лет и выездной сервис по всей территории Азербайджана.

После официальной части мероприятия гости смогли пообщаться с представителями вендора и дистрибьютора в неформальной обстановке за ужином. Приятным дополнением вечера стала живая музыка и разыгранный в лотерею ноутбук ASUS ExpertBook.