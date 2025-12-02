«Azercell Telecom», посольство Мексики и общественное объединение «Ümidli Gələcək» реализовали совместную инициативу, направленную на содействие благополучию и безопасности женщин.

В рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и инициативы ООН «Оранжевый день» 25 ноября состоялась презентация руководства «Женской горячей линии» на испанском языке. Мероприятие было организовано компанией «Azercell Telecom» совместно с посольством Мексиканских Соединенных Штатов в Азербайджане и общественным объединением «Ümidli Gələcək». В мероприятии приняли участие представители государственных структур, в том числе Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, дипломатического корпуса, международных и неправительственных объединений.

Выступая на презентации, Исполнительный Директор Azercell по Юридическим Вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева подчеркнула, что компания придаёт особое значение дальнейшему укреплению роли женщин в обществе в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности: «Горячая линия — это важная социальная инициатива, направленная на улучшение благополучия женщин и оказания им оперативной поддержки. Наша цель — обеспечить своевременную и профессиональную помощь женщинам, которые сталкиваются с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Публикация руководства на испанском языке делает сервис более доступным, позволяет нам охватить более широкую аудиторию и значительно расширяет масштаб проекта».

Затем Ширин Алиева пригласила гостей к просмотру социального ролика Azercell «Офлайн Женщины», посвящённого Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро отметила многочисленные инициативы своей страны, направленные на продвижение гендерного равенства, указав, что в этом направлении ведётся целенаправленная работа как на национальном, так и на международном уровне. Посол Виктория Ромеро подчеркнула особую важность сотрудничества в этой сфере: «Данное руководство подготовлено в результате совместного сотрудничества государственных структур, частного сектора и гражданского общества. Наша цель — расширение возможностей женщин, защита их прав и продвижение гендерного равенства».

Камала Ашумова, руководитель Общественного объединения «Ümidli Gələcək», в свою очередь представила участникам мероприятия подробную информацию о деятельности «Женской горячей линии».

Запущенная в 2022 году по инициативе и при поддержке Azercell, «Женская горячая линия» на сегодняшний день оказала помощь более чем 11 300 женщинам. Сервис функционирует под управлением Общественного объединения “Ümidli Gələcək”. Основная миссия горячей линии заключается в предоставлении женщинам оперативной и комплексной психосоциальной поддержки, способствующей их безопасности, реабилитации и реинтеграции в общество. Для эффективной работы «Женская Горячая Линия» тесно сотрудничает с юридическими клиниками, соответствующими государственными структурами и неправительственными организациями.