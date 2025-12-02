Искусственный интеллект в жизни детей: рекомендации «Лаборатории Касперского» для ответственного и безопасного использования

Родители всё чаще рассматривают использование нейросетей детьми не как угрозу, а как естественную часть современного обучения и важный навык будущего. Искусственный интеллект перестаёт быть только источником развлечения — он помогает школьникам искать информацию, разбирать сложные темы, формулировать вопросы и выстраивать самостоятельный подход к учёбе. Этот процесс наблюдается во многих странах, и Азербайджан не исключение.

Специалисты отмечают, что многие дети в стране активно используют цифровые инструменты на нескольких языках — азербайджанском, русском и английском — что расширяет их образовательные возможности. Вместе с этим растёт и роль взрослых: важно направлять ребёнка, объяснять риски и помогать превращать интерес к технологиям в полезные навыки.

«В нашей реальности дети быстро осваивают новые цифровые инструменты. Задача взрослых — не запрещать, а объяснять: ИИ не заменяет мышление и не всегда даёт точные ответы, но при правильном подходе может стать мощным подспорьем в обучении. Ребёнок должен уметь задавать правильные вопросы и критически относиться к полученной информации», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты отмечают, что дети обращаются к нейросетям для разного рода задач — от поиска информации и проверки идей до помощи в решении сложных тем. При ответственном сопровождении взрослых ИИ выступает не как замена, а как инструмент развития самостоятельности и критического мышления.

«Очень скоро работа с нейросетями станет таким же базовым цифровым навыком, как умение искать информацию в интернете или пользоваться офисными приложениями. Ребята, которые научатся использовать ИИ осознанно, получат конкурентное преимущество в дальнейшем обучении и профессии», — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Как помочь ребёнку использовать ИИ безопасно и с пользой. Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют родителям: