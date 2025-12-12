В Chrome для iPhone и iPad появилась поддержка Google Gemini

Компания Google сообщила о запуске ИИ-помощника Gemini в фирменном браузере Chrome для мобильных устройств Apple — iPhone и iPad.

Для активации функции необходимо обновить Chrome до версии 143, установить английский язык интерфейса и выйти из режима инкогнито. В режиме инкогнито Gemini недоступен. После нужно нажать на значок Gemini в адресной строке.

После нажатия на значок будут предложены две опции на выбор: создать сводку с кратким содержанием на основе просматриваемой страницы либо получить подробную инструкцию по изучаемой теме — для этого Gemini обратится к сторонним сайтам. Также можно создавать заметки в стиле ответов на часто задаваемые вопросы по интересующей теме, адаптировать рецепты под индивидуальные диетические предпочтения и многое другое.

В настоящее время Gemini в Chrome на iPhone и iPad поддерживается в США и доступна только пользователям старше 18 лет. Google предупреждает, что, как и любой другой ИИ-инструмент, Gemini может допускать некоторые ошибки и выдавать неточную информацию. Поэтому в особенно важных вопросах пользователям не стоит полностью полагаться на ответы искусственного интеллекта.