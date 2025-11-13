Valve добавит поддержку Android-игр в Steam

Сегодня компания Valve представила несколько игровых устройств: VR-гарнитуру Steam Frame, а также новые модели компьютера Steam Machine и геймпада Steam Controller. Все новинки станут частью экосистемы Steam и выйдут в начале 2026 года. Кроме того, было объявлено, что Steam официально получит поддержку Android-игр. Библиотека платформы может пополниться тысячами мобильных тайтлов, включая те, что ранее были эксклюзивами для устройств вроде VR-гарнитуры Meta Quest.

VR-гарнитура Steam Frame построена на базе мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3 на архитектуре ARM64, благодаря которому система способна запускать Android-приложения напрямую, без эмуляции и совместимости через Proton. SteamOS, как и прежде, базируется на Linux, однако ARM-процессор позволяет выполнять APK-файлы нативно, сохраняя высокую производительность.

Разработчики получат комплекты разработчика (developer kits) для упрощения переноса своих проектов с Meta Quest и других платформ, но как утверждает Valve, дополнительные усилия для портирования будут минимальны.

Компания также подчеркивает, что речь идет именно об играх, хотя неигровое программное обеспечение и присутствует в Steam (например, Wallpaper Engine и Blender), массового появления в каталоге Android-приложений, не связанных с играми, не планируется.

Однако пользователи получат возможность свободно загружать APK-файлы вручную, если захотят установить что-то вне официального каталога. Компания предоставляет пользователям полную свободу в выборе контента. Это открывает путь для фанатских модов, мобильных VR-проектов и даже совместимости с некоторыми играми, уже доступными на других VR-гарнитурах.