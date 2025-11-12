spot_img
13 ноября, 2025
Первый трейлер анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie

Компания Nintendo и студия Illumination представили первый трейлер The Super Mario Galaxy Movie — сиквела «Братьев Супер Марио в кино».

В сиквеле главные герои отправятся в космос, где встретятся со звездной защитницей — принцессой Розалиной которую озвучила Бри Ларсон (Brie Larson). Главным антагонистом выступает Боузер-младший. Ему голос подарил постановщик и актер Бенни Сафди (Benny Safdie).

К своим ролям из первой части вернулись Марио — Крис Прэтт (Chris Pratt), Луиджи — Чарли Дэй (Charlie Day), принцесса Пич — Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy), Боузер — Джек Блэк (Jack Black) и Тоад — Кигэн-Майкл Ки (Keegan-Michael Key). Режиссерами картины выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, а сценарием занимался Мэтт Фогель. Все трое работали и над предыдущей картиной.

Премьера The Super Mario Galaxy Movie состоится 3 апреля 2026 года в США и 24 апреля в Японии.

