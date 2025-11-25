Valve открыла голосование за номинантов на премию The Steam Awards 2025

Компания Valve запустила голосование за номинантов на ежегодную премию The Steam Awards. Пользователи цифрового магазина могут отдать свои голоса за любимые игры, которые вышли на площадке в 2025 году.

Всего доступно 11 категорий:

«Игра года»

«Игра года в виртуальной реальности»

«Любимое дитя»

«Лучшая игра на Steam Deck»

«Друг познаётся в игре»

«Выдающийся визуальный стиль»

«Самый инновационный геймплей»

«Лучшая игра, которая вам не даётся»

«Лучший саундтрек»

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»

«Устройтесь поудобнее»

Сейчас проходит предварительный этап отбора, после формирования шорт-листа, который закончится через неделю 1 декабря в 22:00 по бакинскому времени, начнется финальное голосование за победителя в каждой категории. Победителей премии The Steam Awards 2025 объявят 3 января 2026 года.