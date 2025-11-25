Honor представил доступные smart-часы Watch X5 с автономностью до 14 дней

Помимо смартфонов Honor 500 и 500 Pro в Китае были представлены smart-часы Watch X5. Устройство оснащено 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Hz и узкими рамками толщиной 1,8 мм. Полезная площадь экрана занимает 82% фронтальной панели. Есть поддержка функций Raise-to-wake и Always-On Display, а также широкий выбор различных циферблатов в мобильном приложении. Часы выполнены в корпусе из тонкого алюминиевого сплава, толщина составляет 9,99 мм, вес – 29 гр (без ремешка). От пыли и воды устройство защищено по стандартам IP68 и 5ATM, его можно использовать во время плавания.

Honor Watch X5 поддерживают стандартный набор функций мониторинга ключевых показателей здоровья, в том числе круглосуточный мониторинг пульса. Есть поддержка более 120 спортивных режимов. Список характеристик дополняют поддержка телефонных звонков по Bluetooth, возможность оплаты через NFC, наличие модуля GPS, а также управление воспроизведением аудио и камерой смартфона. Производитель заявляет до 14 дней автономной работы Watch X5 в обычном режиме, при включенной функции Always-On Display – до 5 дней. Часы совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 и новее, а также iOS 13.0 и новее.

Honor Watch X5 уже поступили в продажу в Китае по цене около $63. Устройство доступно в цветах Moonlight White (белый) и Phantom Black (черный).