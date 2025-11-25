spot_img
TWS-наушники Honor Earbuds S поддерживают активное шумоподавление до 49 дБ

В рамках мероприятия, посвященного серии смартфонов Honor 500, были представлены беспроводные наушники Honor Earbuds S. Новинка оснащена 12,4-мм динамическими драйверами, разработанными для усиления басов и сохранения чистоты звука на разных частотах. Реализована технология Dynamic Bass и поддержка пространственного аудио Spatial Audio с отдельными режимами для музыки, кино и игр.

Honor Earbuds S поддерживают активное шумоподавление с максимальной глубиной до 49 дБ. В компании отмечают, что фактическая эффективность может варьироваться в зависимости от посадки амбушюр, формы слухового канала и того, как надеты наушники. Система из двух микрофонов с алгоритмами искусственного интеллекта помогает отсекать фоновые шумы во время звонков для более четкой передачи голоса.

Автономность составляет до 9,5 часов, а с учетом подзарядки от кейса общее время работы достигает 42,5 часов. Быстрая 10-минутная зарядка дает 3 часа прослушивания. Кроме того, модель поддерживает быстрое сопряжение с совместимыми смартфонами Honor через всплывающее окно, синхронизацию подключений через облако и функцию поиска устройства через приложение Honor AI Space. Связь обеспечивается через Bluetooth 5.3. Наушники защищены по стандарту IP54, что делает их устойчивыми к поту, брызгам дождя и пыли. Вес каждого наушника составляет 5,3 гр.

Цена Honor Earbuds S составляет $42, модель будет доступна в синем, розовом и белом цветах. Старт продаж в Китае запланирован на 27 ноября.

