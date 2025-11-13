Представлен AMD Ryzen 5 7500X3D — недорогой игровой процессор с 3D V-Cache

Компания AMD представила игровой процессор Ryzen 5 7500X3D для среднебюджетных игровых ПК. Чип поддерживает фирменную технологию 3D V-Cache, которая ранее была доступна только в более дорогих моделях.

Ryzen 5 7500X3D построен на архитектуре Zen 4 и производится по 5-нм технологии TSMC. Он является самым дешевым игровым CPU AMD для платформы AM5. Процессор получил 6 ядер и 12 потоков, базовая тактовая частота составляет 4,0 GHz, а максимальная Boost-частота — 4,5 GHz. Общий объем кэш-памяти составляет 96 Mb: 32 Mb встроенного L3 плюс 64 Mb 3D V-Cache. Объем кэша L2 равен 6 Mb. TDP составляет всего 65 Вт, поэтому процессор не нуждается в мощном охлаждении, что позволяет использовать его для компактных или энергоэффективных сборок.

AMD позиционирует Ryzen 5 7500X3D в качестве альтернативы таким процессорам, как Core i5 14600K и Core Ultra 5 245KF.

Цена AMD Ryzen 5 7500X3D составляет $269. Известно, что процессор поступит в широкую продажу, а не только у отдельных партнеров компании.