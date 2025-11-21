В Telegram появились трансляции в историях, регулярные сообщения, аукционы подарков и многое другое

Мессенджер Telegram получил большое обновление. В историях теперь можно включить прямую трансляцию с чатом для зрителей, также появились регулярные сообщения, система аукционов, которая обеспечивает честное распределение новых подарков и многое другое.

Трансляции в историях

Пользователи могут вести в своих историях прямые трансляции, чтобы делиться событиями и впечатлениями в реальном времени. Подключившиеся к эфиру зрители могут обмениваться комментариями так же, как это делается в видеочатах и групповых звонках.

Трансляции в историях можно вести как от имени личных аккаунтов, так и из профилей групп и каналов, которые собрали достаточно голосов для публикации историй. У трансляций те же настройки доступа, что и у обычных историй.

Возможности для ведущих трансляции в историях

Прямые трансляции в историях поддерживают RTMP-ключи для внешних приложений, таких как OBS и XSplit. Это позволяет авторам контента вести трансляции в Telegram с помощью привычных инструментов.

Регулярные сообщения

Для отложенных сообщений и напоминаний можно настроить регулярную отправку с различными интервалами, например, каждый день или два раза в месяц. Это позволяет автоматизировать задачи на работе или выработать полезные привычки.

Аукционы новых подарков

Для запуска новых подарков вводится система аукционов, которая поможет обеспечить честное распределение: пользователи, желающие купить подарок, смогут делать на него ставки в звездах в течение нескольких раундов.

В конце каждого раунда определенное количество участников с самыми высокими ставками получают подарок, а более низкие ставки автоматически переносятся в следующий раунд. После вручения всех подарков оставшиеся ставки автоматически возвращаются участникам. В аукционе можно участвовать повторно, чтобы приобрести несколько подарков.

Обновленный дизайн интерфейсов

В версии для iOS появилось больше элементов интерфейса с эффектом «жидкого стекла», а у варианта для Android появилось новое окно ввода с минималистичным дизайном и плавным эффектом размытия при прокрутке.