Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

В мире, где города находятся в постоянном движении, Mastercard остается на передовой транспортной революции. Как ведущая технологическая компания в сфере оплаты проезда, Mastercard меняет способы передвижения людей — делая каждую поездку быстрее, проще и умнее.

По всему миру миллионы пассажиров выбирают системы, поддерживаемые Mastercard, благодаря их удобству — безопасному, простому и современному. Одним касанием пассажиры могут оплатить поездку той картой, которой они пользуются ежедневно — дебетовой или кредитной, а также телефоном или носимым устройством. Никаких дополнительных карт, пополнений или очередей.

Сила инноваций открытой системы (Open Loop)

В традиционных «закрытых» системах пассажирам необходимо покупать и пополнять специализированные транспортные карты, которые работают только в пределах одного оператора. Открытая система позволяет использовать уже существующие банковские карты или цифровые кошельки в любой точке, где она внедрена, — делая поездки проще для пассажиров и более экономичными для городов.

Пользователи общественного транспорта могут оплачивать проезд без монет, жетонов или бумажных билетов — достаточно приложить свою бесконтактную карту Mastercard (дебетовую или кредитную) или мобильное устройство к валидатору. Это избавляет от необходимости тратить время на пополнение транспортных карт в загруженных городских условиях и снижает риск потери средств при утере или краже карты. Еще одно преимущество — путешественники, прибывающие в город, могут использовать свои мобильные карты для оплаты проезда независимо от того, в какой стране они находятся, не разбираясь в местных транспортных системах.

Реальные решения — глобальный эффект

От Лондона до Амстердама, от Сингапура до Сиднея — решения Mastercard по открытой системе оплаты меняют то, как люди передвигаются по городам.

Лондон, один из первых внедривших технологию, увидел, как бесконтактные платежи стали доминирующим способом оплаты поездок — ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и значительно снижая стоимость управления тарифами.

Нидерланды запустили национальную систему открытых платежей, позволив пассажирам использовать одну и ту же карту или цифровое устройство для поездок на поездах, трамваях и автобусах по всей стране — полностью interoperable-опыт, объединяющий регионы одной системой.

В Сингапуре Управление наземного транспорта (LTA) сотрудничает с Mastercard, внедряя бесконтактные платежи на всех основных видах транспорта — ключевой шаг в реализации стратегии города как глобального центра интеллектуальной мобильности.

В Турции внедрение оплаты банковскими картами в общественном транспорте стало важной вехой последних лет, способствовав широкому принятию карт для микротранзакций и росту бесконтактных платежей.

Среди других заметных внедрений — транспортные системы Нью-Йорка (США), Сиднея (Австралия) и Милана (Италия), где открытая система оплаты также стала ключевой частью городской транспортной инфраструктуры. Решения Mastercard по открытым платежам переосмысливают экосистему общественного транспорта — обеспечивая городам эффективность и масштабируемость, а пассажирам — непревзойденное удобство и уверенность.

Будущее городской мобильности

По мере того как города по всему миру переосмысливают транспорт, Mastercard находится на пересечении платежных технологий и урбанистического развития — поддерживая связанную, устойчивую мобильность, где каждое касание приближает нас к более умному будущему. Цифровые платежи помогают городам сократить расходы на обработку наличных, повысить эффективность сбора тарифов, минимизировать мошенничество и оптимизировать ежедневные процессы — одновременно улучшая опыт пассажиров.