21 ноября, 2025
Человекоподобные роботы Figure 02 трудились 11 месяцев на заводе BMW

Figure 02

Компания Figure AI сообщила о завершении испытания человекоподобных роботов Figure 02 на заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина, США). 11 месяцев роботы трудились с понедельника по пятницу в 10-часовых сменах. Пилотный проект был частью совместной работы по испытанию человекоподобных роботов на настоящей сборочной линии.

Основная задача Figure 02 заключалась в подъеме листовых металлических деталей из контейнеров и их установке на сварочные приспособления с допуском 5 мм для кузова автомобиля BMW X3. За время эксплуатации парк из нескольких роботов помог собрать более 30 000 автомобилей, загрузить свыше 90 000 деталей и прошагать по территории цеха около 320 км.

Генеральный директор Figure AI Бретт Эдкок (Brett Adcock) отметил, что за время эксплуатации роботы покрылись царапинами, потертостями и грязью, что наглядно демонстрирует реалии работы в промышленной среде. Он подчеркнул, что визуальные материалы и показатели производительности подтверждают заявления компании о долгосрочной перспективе эксплуатации роботов. «Боевые шрамы роботов – это лучшее доказательство реальности технологии и ее готовности к массовому внедрению в промышленность».

За время эксперимента роботы отработали более 1250 часов. На каждую операцию по установке заготовки для сварки у одного робота уходило 84 секунды. Точность выполнения операции превысила 99%. Компания также открыто рассказала о проблемах с оборудованием во время внедрения. В процессе работы на конвейере у роботов Figure 02 выявился конструктивный недостаток: частые поломки предплечий из-за нагрузки на кабели и приводы манипуляторов. Несмотря на успешные показатели, разработчик принял решение вывести из эксплуатации весь парк моделей поколения Figure 02 — «отправить роботов на пенсию». Figure AI начала плановый переход на следующее поколение робота — Figure 03, в котором учтены все ошибки второго поколения. Компания планирует быстро нарастить производство человекоподобного робота Figure 03 и в 2026 году начать коммерческие поставки клиентам, включая BMW.

