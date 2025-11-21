Человекоподобные роботы Figure 02 трудились 11 месяцев на заводе BMW

Компания Figure AI сообщила о завершении испытания человекоподобных роботов Figure 02 на заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина, США). 11 месяцев роботы трудились с понедельника по пятницу в 10-часовых сменах. Пилотный проект был частью совместной работы по испытанию человекоподобных роботов на настоящей сборочной линии.

Основная задача Figure 02 заключалась в подъеме листовых металлических деталей из контейнеров и их установке на сварочные приспособления с допуском 5 мм для кузова автомобиля BMW X3. За время эксплуатации парк из нескольких роботов помог собрать более 30 000 автомобилей, загрузить свыше 90 000 деталей и прошагать по территории цеха около 320 км.

Excited to share our F.02 robots have contributed to the production of 30,000 cars at BMW Today we’re sharing our learnings from an 11-month real world deployment as the F.02 fleet retires pic.twitter.com/rfWvb9PZzl — Figure (@Figure_robot) November 19, 2025

Генеральный директор Figure AI Бретт Эдкок (Brett Adcock) отметил, что за время эксплуатации роботы покрылись царапинами, потертостями и грязью, что наглядно демонстрирует реалии работы в промышленной среде. Он подчеркнул, что визуальные материалы и показатели производительности подтверждают заявления компании о долгосрочной перспективе эксплуатации роботов. «Боевые шрамы роботов – это лучшее доказательство реальности технологии и ее готовности к массовому внедрению в промышленность».

За время эксперимента роботы отработали более 1250 часов. На каждую операцию по установке заготовки для сварки у одного робота уходило 84 секунды. Точность выполнения операции превысила 99%. Компания также открыто рассказала о проблемах с оборудованием во время внедрения. В процессе работы на конвейере у роботов Figure 02 выявился конструктивный недостаток: частые поломки предплечий из-за нагрузки на кабели и приводы манипуляторов. Несмотря на успешные показатели, разработчик принял решение вывести из эксплуатации весь парк моделей поколения Figure 02 — «отправить роботов на пенсию». Figure AI начала плановый переход на следующее поколение робота — Figure 03, в котором учтены все ошибки второго поколения. Компания планирует быстро нарастить производство человекоподобного робота Figure 03 и в 2026 году начать коммерческие поставки клиентам, включая BMW.