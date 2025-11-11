Apple выпустила необычную сумку-чехол для iPhone

Компания Apple представила iPhone Pocket — необычный чехол для iPhone. Новый продукт был разработан в рамках сотрудничества с известным японским дизайнером Иссеем Мияке (Issey Miyake), создателем знаменитой водолазки Стива Джобса (Steve Jobs).

iPhone Pocket изготовлен из эластичного тканевого материала методом 3D-вязания и может вместить не только смартфон, а также другие повседневные мелочи. При необходимости пользователь может просто растянуть прорезь чехла, чтобы взглянуть на экран, не вынимая полностью смартфон. Аксессуар можно прикрепить к сумке, носить через плечо или на запястье. Доступна короткая и длинная версии в различной цветовой палитре.

Новинка будет выпущена ограниченной серией, цена модели с коротким ремешком составляет 150 долларов, а с длинным — 230 долларов. Купить аксессуар можно будет в магазинах Apple в США, Великобритании, Франции, Китае, Италии, Японии, Сингапуре и Южной Корее с 14 ноября.