spot_img
12 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыApple выпустила необычную сумку-чехол для iPhone

Apple выпустила необычную сумку-чехол для iPhone

iPhone Pocket

Компания Apple представила iPhone Pocket — необычный чехол для iPhone. Новый продукт был разработан в рамках сотрудничества с известным японским дизайнером Иссеем Мияке (Issey Miyake), создателем знаменитой водолазки Стива Джобса (Steve Jobs).

iPhone Pocket

iPhone Pocket изготовлен из эластичного тканевого материала методом 3D-вязания и может вместить не только смартфон, а также другие повседневные мелочи. При необходимости пользователь может просто растянуть прорезь чехла, чтобы взглянуть на экран, не вынимая полностью смартфон. Аксессуар можно прикрепить к сумке, носить через плечо или на запястье. Доступна короткая и длинная версии в различной цветовой палитре.

Новинка будет выпущена ограниченной серией, цена модели с коротким ремешком составляет 150 долларов, а с длинным — 230 долларов. Купить аксессуар можно будет в магазинах Apple в США, Великобритании, Франции, Китае, Италии, Японии, Сингапуре и Южной Корее с 14 ноября.

Предыдущая статья
В Steam начался фестиваль игр про животных
Следующая статья
Apple iPhone üçün 230 dollarlıq “corab” təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,857ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»