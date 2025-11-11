spot_img
12 ноября, 2025
Вышла Fallout 4: Anniversary Edition — со всеми DLC и контентом из Creation Club

Fallout 4

Bethesda Game Studios выпустила на ПК, PlayStation и Xbox специальное издание Fallout 4: Anniversary Edition со всеми DLC и контентом из Creation Club. Релиз приурочен к 10-летию экшен-RPG.

Новая версия игры, помимо контента из всех шести DLC и Creation Club, предлагает более 150 предметов и «тщательно отобранных модификаций», включая особое оружие, костюмы, силовую броню, дома, породы Псины и даже квесты.

Цена Fallout 4: Anniversary Edition на всех платформах составила $60. При желании можно приобрести апдейт для стандартной версии по цене $40 или же взять бандл Creations Club за $20.

Первые игроки уже раскритиковали Anniversary Edition — согласно отзывам, расширенное издание «сломало» моды в ПК-версии. Помимо этого, в сети жалуются на недоступность достижений и отсутствие Creation Club и некоторого контента, указанного в описании.

