21 ноября, 2025
В Epic Games Store проходит раздача Zoeti и Godzilla Voxel Wars

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно своим пользователям две игры: карточный roguelike Zoeti и стратегию Godzilla Voxel Wars. Предложение актуально до 27 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Сюжет Zoeti построен вокруг борьбы героя против сил зла, которые наводнили земли. Игроки создают карточные комбинации для атаки и защиты, пополняют колоду новыми навыками и получают улучшения в ходе прохождения. Игра вышла в 2023 году и получила в Steam в основном положительные пользовательские отзывы (78%).

Godzilla Voxel Wars – это оригинальная стратегия от создателей легендарной вселенной Godzilla, компании TOHO CO., LTD. и студии Nukenin LLC. Игроки будут управлять монстрами TOHO: Годзиллой, Мотрой, Кинг Гидорой и другими, чтобы спасти мир от вторжения грибных фунгоидов. Игра проходит на сетке 8×8 и требует от игроков использовать стратегическое мышление. Релиз Godzilla Voxel Wars также состоялся в 2023 году, в Steam очень положительные пользовательские отзывы — около 94%.

На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно атмосферный квест Universe for Sale.

