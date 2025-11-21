spot_img
21 ноября, 2025
spot_img
ДомойAI / MLДоверяй, но проверяй: чего не стоит делать в диалоге с ИИ?

Доверяй, но проверяй: чего не стоит делать в диалоге с ИИ?

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной жизни и в Азербайджане: люди используют чат-боты для учебы, работы, творчества и даже эмоциональной поддержки. Вместе с этим растут и цифровые риски — от утечки данных до манипуляций на основе пользовательских запросов.

Эксперты отмечают, что многие пользователи общаются с чат-ботами как с живыми собеседниками — благодарят, спрашивают совета и даже спорят. Однако, каким бы «умным» ни казался бот, важно помнить: ИИ не человек, и ему нельзя безоговорочно доверять личную или конфиденциальную информацию.

«ИИ — мощный инструмент, но не эксперт и не друг. Пользователи должны помнить: всё, что вы сообщаете чат-боту, может быть сохранено, использовано для обучения моделей или даже попасть в руки злоумышленников. Не стоит делиться с ИИ персональными данными, планами поездок, финансовой информацией и особенно рабочими документами. Главное правило — не доверяй, а проверяй», — предупреждает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» по безопасному общению с нейросетями рекомендуют:

  • Не раскрывайте персональные и корпоративные данные — адрес, номер телефона, паспортные данные, рабочие документы.
  • Не загружайте в чат-боты файлы, содержащие конфиденциальную или чувствительную информацию.
  • Не доверяйте ИИ на 100% — обязательно проверяйте факты, особенно если они связаны с финансами, медициной или юридическими вопросами.
  • Используйте только проверенные и официальные сервисы, избегайте подозрительных платформ.
  • Помните: любой запрос может быть сохранён и использован для обучения модели.

ИИ помогает обучаться, создавать и развиваться — но только при грамотном, ответственном и безопасном использовании.

Предыдущая статья
Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане
Следующая статья
В Epic Games Store проходит раздача Zoeti и Godzilla Voxel Wars
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,852ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»