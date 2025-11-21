Доверяй, но проверяй: чего не стоит делать в диалоге с ИИ?

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной жизни и в Азербайджане: люди используют чат-боты для учебы, работы, творчества и даже эмоциональной поддержки. Вместе с этим растут и цифровые риски — от утечки данных до манипуляций на основе пользовательских запросов.

Эксперты отмечают, что многие пользователи общаются с чат-ботами как с живыми собеседниками — благодарят, спрашивают совета и даже спорят. Однако, каким бы «умным» ни казался бот, важно помнить: ИИ не человек, и ему нельзя безоговорочно доверять личную или конфиденциальную информацию.

«ИИ — мощный инструмент, но не эксперт и не друг. Пользователи должны помнить: всё, что вы сообщаете чат-боту, может быть сохранено, использовано для обучения моделей или даже попасть в руки злоумышленников. Не стоит делиться с ИИ персональными данными, планами поездок, финансовой информацией и особенно рабочими документами. Главное правило — не доверяй, а проверяй», — предупреждает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» по безопасному общению с нейросетями рекомендуют:

Не раскрывайте персональные и корпоративные данные — адрес, номер телефона, паспортные данные, рабочие документы.

Не загружайте в чат-боты файлы, содержащие конфиденциальную или чувствительную информацию.

Не доверяйте ИИ на 100% — обязательно проверяйте факты, особенно если они связаны с финансами, медициной или юридическими вопросами.

Используйте только проверенные и официальные сервисы, избегайте подозрительных платформ.

Помните: любой запрос может быть сохранён и использован для обучения модели.

ИИ помогает обучаться, создавать и развиваться — но только при грамотном, ответственном и безопасном использовании.