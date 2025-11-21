Представлен Porsche Cayenne Electric (2026) — самый мощный электромобиль компании

Porsche AG, немецкий производитель автомобилей, официально представил флагманский кроссовер Cayenne Electric (2026). Он стал самым производительным серийным электромобилем компании.

Суммарная мощность Porsche Cayenne Electric (2026) составляет 850 кВт (1139 л.с.), разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, максимальная скорость 260 км/ч. Запас хода на одном заряде достигает 642 км, поддерживается сверхбыстрая проводная зарядка (400 кВт), восполняющая энергию с 10% до 80% за 15 минут.

Cayenne Electric станет первым электрическим Porsche с поддержкой беспроводной индуктивной зарядки мощностью до 11 кВт. Зарядная плита монтируется в пол гаража, машина паркуется над ней, и процесс стартует автоматически с эффективностью 90%.

Cayenne Electric также станет первым внедорожником, оснащенным гидравлической подвеской Active Ride, ранее представленной на моделях Taycan и Panamera. Адаптивная пневматическая подвеска входит в стандартную комплектацию. По утверждению Porsche, новый электромобиль сможет буксировать прицеп полной массой до 3,5 тонн.

В салоне имеется гигантский изогнутый дисплей Flow Display — это самый большой экран, когда-либо устанавливавшийся в Porsche. Есть 14,9-дюймовый дисплей для пассажира (опционально). Также электромобиль оснащен проекционным дисплеем, имитирующим «87-дюймовую область экрана в 10 метрах перед автомобилем». Учитывая недовольство клиентов цифровыми элементами управления, Porsche сохранила аналоговое управление часто используемыми функциями, такими как климат-контроль и регулировка громкости. Новый голосовой ИИ-помощник умеет управлять климат-контролем, обогревом сидений и освещением салона, а также распознает адреса, точки интереса и информацию о дорожном движении. Porsche заявляет, что он понимает сложные инструкции и спонтанные уточняющие вопросы.

Электрический внедорожник будет доступен в двух модификациях: Cayenne Electric от $111 350 и Cayenne Turbo Electric с силовой установкой из четырех электромоторов за $165 350. Поставки ожидаются летом 2026 года. Электрическая версия будет продаваться параллельно с обновленным бензиновым Cayenne.