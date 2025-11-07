В Epic Games Store можно бесплатно забрать комедийную головоломку Felix The Reaper

Epic Games Store отдает бесплатно комедийную головоломку Felix The Reaper и набор Nixie’s Renown Pack для Idle Champions of the Forgotten Realms, стоимостью более $100. Акция действует до 13 ноября 19:00 по бакинскому времени.

Felix the Reaper — это комедийная 3D-головоломка 2019 года, разработанная студией Kong Orange и изданная Daedalic Entertainment. В Steam у тайтла «очень положительные отзывы». Сюжет игры рассказывает о Феликсе, работнике Министерства смерти. Чтобы встретиться со своей любимой девушкой Бетти, Феликсу приходится в облике Мрачного жнеца отправиться в мир живых, выполняя свою работу по «организации» смертей под видом несчастных случаев, манипулируя тенями, чтобы оставаться невидимым.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать две игры: пошаговую стратегию Songs of Silence и пиксельный экшен ScourgeBringer.