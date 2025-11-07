spot_img
7 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытия“AzInTelecom” iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiyadan keçib

“AzInTelecom” iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiyadan keçib

AzInTelecom

AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC daha iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiya prosesini uğurla tamamlayıb.

İlk olaraq şirkətə məxsus Yevlax Ehtiyat Data Mərkəzi üçün ödəniş ekosistemində “bulud” xidmətləri üzrə qlobal standartları müəyyən edən “PCI DSS Certificate of Compliance” sertifikatı (4.0.1 versiyası) əldə edilib. Eyni zamanda ötən il Bakı Əsas Data Mərkəzi üçün əldə edilmiş sertifikat yenilənib.

Sertifikatın əldə olunması məqsədilə səlahiyyətli şirkət tərəfindən ilkin qiymətləndirilmə aparılıb, daha sonra müstəqil auditorlar tərəfindən audit həyata keçirilib. Audit nəticəsində data mərkəzinin maliyyə qurumlarına “bulud” xidmətləri göstərmə uyğunluğu beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənib.

“AzInTelecom”un uğurla başa vurduğu ikinci sertifikasiya prosesi isə keyfiyyət təminatı sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunluğunu və davamlı inkişaf öhdəliyini təsdiqləyən “Test Maturity Model Integration” (TMMi – Level 2) sertifikatının əldə edilməsi olub.

“TMMi” sertifikasiyası proqram təminatlarının sınaq proseslərinin peşəkarlığını qiymətləndirmək üçün beynəlxalq modeldir. Bu modelin tətbiqi şirkətlərə test proseslərini sistemləşdirməyə, riskləri azaltmağa və məhsulun ümumi keyfiyyətini artırmağa imkan yaradır.

Qeyd edək ki, “AzInTelecom” “PCI DSS” sertifikatının 4.0.1 versiyasını MDB məkanında, “TMMi” sertifikatını isə Azərbaycanda əldə edən ilk şirkətdir.

“AzInTelecom” haqqında

“AzInTelecom” MMC rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və rahat adaptasiya edilən xidmətlər təqdim edir. Şirkətin xidmətləri arasında güclü və təhlükəsiz “bulud” həlləri, yeni nəsil rəqəmsal imza və identifikasiya xidmətləri, biznesin idarə edilməsində effektivlik təmin edən rəqəmsal platformalar və kibertəhlükəsizlik həlləri xüsusi yer tutur. Bu xidmətlər vasitəsilə şirkət müştərilərinə rəqəmsal transformasiya sahəsində ən müasir texnologiyaları təqdim edir.

Предыдущая статья
В Epic Games Store можно бесплатно забрать комедийную головоломку Felix The Reaper
Следующая статья
Компания «AzInTelecom» успешно прошла две международные сертификации
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»