Представлена полнокадровая камера Canon EOS R6 Mark III с 32,5 Мп сенсором и записью 7K-видео

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III, ориентированную как для фотосъемки, так и для записи видео. Новая модель получила крупные улучшения сравнительно с предшественницей — более высокое разрешение, улучшенные скоростные характеристики и продвинутые возможности видеосъемки.
Canon EOS R6 Mark III оснащена 32,5-мегапиксельным сенсором (24 Мп в предыдущей версии), улучшенным автофокусом, возможностью записи видео до 7K и новым слотом для двух карт памяти с более быстрым CFexpress Type B.
Камера поддерживает запись видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду и 7K RAW при 60 кадрах в секунду, включая поддержку полной съемки с открытым затвором для дополнительной гибкости при кадрировании. Кроме того, реализована функция предварительной съемки — камера фиксирует 20 кадров (примерно полсекунды) до нажатия спуска, что удобно при съемке спортивных мероприятий или дикой природы.
Система автофокусировки Canon Dual Pixel работает при поддержке ИИ-алгоритма для точного слежения за объектами в кадре. К тому же камера способна не только распознавать, но и запоминать до 100 лиц, чтобы фокусироваться на них автоматически.
Поддерживаются профили Canon C-Log2 и C-Log3, а также множество форматов, включая HEVC S, AVC-S и RAW. Для любителей снимать видео особенно полезным станет появление индикаторной лампы, которая позволит издалека видеть, что ведется съемка, а также замена Micro HDMI на полноценный HDMI Type A. Разрешение экрана видоискателя составляет 3,69 Мп. По заверению производителя, аккумулятор обеспечивает до 390 снимков по стандарту CIPA.
Canon EOS R6 Mark III поступит в продажу 25 ноября по цене $2799, а также в комплектах с объективами RF 24-105mm STM или RF 24-105mm L по $3149 и $4049 соответственно. Вместе с новой камерой компания представила объектив RF 45 мм f/1.2 STM — компактный и легкий (вес всего 346 гр.), с высокой светосилой и малой глубиной резкости, за $469.