Представлена полнокадровая камера Canon EOS R6 Mark III с 32,5 Мп сенсором и записью 7K-видео

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III, ориентированную как для фотосъемки, так и для записи видео. Новая модель получила крупные улучшения сравнительно с предшественницей — более высокое разрешение, улучшенные скоростные характеристики и продвинутые возможности видеосъемки.

Canon EOS R6 Mark III оснащена 32,5-мегапиксельным сенсором (24 Мп в предыдущей версии), улучшенным автофокусом, возможностью записи видео до 7K и новым слотом для двух карт памяти с более быстрым CFexpress Type B.

Камера поддерживает запись видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду и 7K RAW при 60 кадрах в секунду, включая поддержку полной съемки с открытым затвором для дополнительной гибкости при кадрировании. Кроме того, реализована функция предварительной съемки — камера фиксирует 20 кадров (примерно полсекунды) до нажатия спуска, что удобно при съемке спортивных мероприятий или дикой природы.

Система автофокусировки Canon Dual Pixel работает при поддержке ИИ-алгоритма для точного слежения за объектами в кадре. К тому же камера способна не только распознавать, но и запоминать до 100 лиц, чтобы фокусироваться на них автоматически.

Поддерживаются профили Canon C-Log2 и C-Log3, а также множество форматов, включая HEVC S, AVC-S и RAW. Для любителей снимать видео особенно полезным станет появление индикаторной лампы, которая позволит издалека видеть, что ведется съемка, а также замена Micro HDMI на полноценный HDMI Type A. Разрешение экрана видоискателя составляет 3,69 Мп. По заверению производителя, аккумулятор обеспечивает до 390 снимков по стандарту CIPA.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Canon EOS R6 Mark III поступит в продажу 25 ноября по цене $2799, а также в комплектах с объективами RF 24-105mm STM или RF 24-105mm L по $3149 и $4049 соответственно. Вместе с новой камерой компания представила объектив RF 45 мм f/1.2 STM — компактный и легкий (вес всего 346 гр.), с высокой светосилой и малой глубиной резкости, за $469.