Анимационный трейлер к скорому релизу Marvel Cosmic Invasion

Издатель Dotemu опубликовал анимационное видео к скорому релизу Marvel Cosmic Invasion. Это игра в жанре beat ’em up от канадской студии Tribute Games, создателей высокооцененной Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. В разработке также принимало участие Marvel Games, игровое подразделение компании Disney Games.

В ролике показаны все бойцы в действии, которые появятся в игре — Капитан Америка, Человек-паук, Черная пантера и другие. Всего в игре будет доступно 15 персонажей с уникальными способностями.

По сюжету Marvel Cosmic Invasion супергерои Земли и космоса объединяются, чтобы остановить вторжение Аннигилуса, наславшего на галактику «Волну уничтожения».

Релиз игры состоится 1 декабря на ПК, PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а также по подписке Game Pass.