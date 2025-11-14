Состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 вышла на всех платформах – ПК и консолях PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series (включая Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass).

Разработчики обещают максимальное количество контента как на старте игры, так в ходе последующей поддержки. Сейчас шутер включает 18 мультиплеерных карт, кампанию с кооперативом до четырех человек и эндгеймом на 32 человека, режим с зомби и 30 моделей оружия.

Многие геймеры играют в Call of Duty: Black Ops 7 со вчерашнего дня благодаря региону Новой Зеландии. По их словам, на прохождение уходит около 4,5 часов. Первые реакции среди фанатов оказались крайне негативными. Больше всего вопросов вызывает сюжетная кампания: короткая продолжительность, слишком большой упор на фантастическую составляющую, механики из мультиплеерных режимов и другие решения разработчиков.

Во время прохождения миссии нельзя поставить на паузу из-за кооперативной кампании и постоянного подключения к сети, а чекпоинты в основном расположены между заданиями. Поэтому пользователь может потерять свой прогресс, если неожиданно выйдет обновление или шутер вылетит. Кроме того, в кампании нет ИИ-напарников, поэтому играть придется одному, если команды не нашлось.

Что касается мультиплеера, то игроки остались им довольны. В целом же многие дают Call of Duty: Black Ops 7 среднюю оценку.