15 ноября, 2025
Wolt-dan 60%-dək Endirimlə Black Friday-də Daha Sərfəli və Sürətli alış-veriş edin — Sizin üçün Hər Şey Wolt-da!

Black Friday

Black Friday Azərbaycana gəlir və bu il Wolt ilə daha sürətli və daha sərfəli olacaq!
10 noyabr – 1 dekabr tarixləri arasında evdən çıxmadan yüzlərlə mağazada böyük endirimlərdən yararlana bilərsiniz!

Black Friday üçün 60%-dək Endirim

Bu Black Friday mövsümündə Wolt alış-verişi daha da rahat edir – müxtəlif kateqoriyalar üzrə 60%-dək endirimlər ilə! Sağlamlıq və gözəllik məhsulları, oyuncaqlar, elektronika və daha çoxunu indi ən sərfəli qiymətlərlə əldə edin.

Wolt – Sevimli mağazalarınız buradadır!

Wolt yalnız yemək sifarişi üçün deyil – o, həyatı asanlaşdıran “hər şey üçün” tətbiqdir. 

Burada tapacaqsan:

  • Elektronika məhsularının sürətli çatdırılması
  • Sağlamlıq və gözəllik məhsulları üzrə yüzlərlə brend
  • Apteklər — sağlam həyat üçün hər şey
  • Supermarketlər — təzə ərzaqlar və gündəlik ehtiyaclar üçün bazarlıq
  • Ev heyvanları üçün məhsullar ilə kiçik dostlarını sevindir
  • Oyunlar və oyuncaqlar — uşaqlar üçün əyləncə dolu seçimlər
  • Kitablar və güllər — özün və yaxınların üçün mükəmməl seçim

Hazırda Wolt-da 1800-dən çox mağaza var və sizin şifarişlərinizi gözləyir. Növbələri unudun, vaxtınıza qənaət edin və Wolt ilə sərfəli və rahat alış-veriş edin! Tətbiqi endirin, möhtəşəm təklifləri kəşf edin. Black Friday endirimlərindən Dekabrın 1-dək yaralanın.

Wolt – cibinizdəki alış-veriş mərkəzidir və Black Friday endirimləri artıq aktivdir!

